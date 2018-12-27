韓國瑜上工首日喊「工時長」 網友酸：混久了不習慣？

2018-12-27 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜25日上任第一天夜宿高雄果菜市場，清晨3點半、天色未亮就起床巡視果菜批發情形，接著又與前立法院長接王金平會面，公布楊秋興擔任高雄市兩岸小組副召集人，下午進到市府巡視各局處。經過一整天的「市長生活」後，韓國瑜則在臉書PO文，直呼上班第一天工時有點長。

韓國瑜26日晚間11點半以「上班第一天」為題在臉書發文說，「我之前說過，高雄市長這份工作是一條『不積跬步、無以致千里』的艱難長路，而今天就是我千里之行的第一步。」對於剛上任的生活，韓國瑜說，「雖說這第一步的跨度有點大、工時有點長、事情有點多，也相信接下來的千里之間除卻風光、亦多風雨」，面對未來的一千四百多個日子依然「滿心歡喜、一心嚮往。」

韓粉則紛紛留言，「韓總加油！高雄人當您後盾！放手大幹一場吧！」、「市長請保重身體」、「請找時間多休息」；而針對「工時有點長、事情有點多」這席話，PTT則有網友認為，韓國瑜過去曾鼓勵現職軍公教人員，「能撈則撈，能混則混」，狠酸「韓導以前能混則混慣了，現在當然覺得工時長了」、「都在做秀當然工時長啊」、「那就放著休息，反正能撈則撈能混則混，這不是你最大的原則嗎」、「每天要從早到晚都在演戲 工時長的確蠻操的」、「韓帝：這麼操 預防針不先打下去不行」。

更有網友拿台北市長柯文哲與韓國瑜相比，「說到工時長 柯文哲笑了」、「台北那位超過12小誒」、「台北柯P:嗡嗡嗡上工，高雄柯P:工時有點長」、「 反觀阿北準時嗡嗡嗡...高雄是選來虐待自己的嗎....」。

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