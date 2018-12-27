蔣乃辛宣布不選立委 范雲：大安區我準備好了！

2018-12-27 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕擔任民代38年、70歲的國民黨立委蔣乃辛今（27）日宣布不再參選下屆大安區立委。對此，社會民主黨主席范雲也表示：「大安區，我準備好了！」

蔣乃辛於臉書表示，不再參選下屆大安區立委，讓後起之秀接棒。蔣乃辛說，自己自民國70年進入市議會，當年一起進入議會的有20多位政治人物，包括郁慕明、趙少康、陳水扁、謝長廷、吳碧珠、潘維綱等人。隨著時間推移，有些朋友因為人生規劃相繼離開政壇，吳碧珠議長25日也卸下職務不再連任，「當年一起進入議會的同袍只剩我一人還在民意代表職位，心中不禁有些感慨。」

蔣乃辛說，民代工作一晃眼已經38年，10次征戰連任了7屆市議員和3屆立委，衷心感激這些年來民眾的支持，但該交棒的時候就該交棒，因此決定不再參選下屆大安區立委，讓有新思維、新視野的後起之秀接續任務，開創新局面。

對此，范雲表示誠摯地祝福蔣乃辛委員，也感謝他為大安區居民30多年的服務，同時也強調自己從2015年開始在大安區參選，在該地深耕進入第4年，期待大安區民支持政黨輪替，選出新人新政，讓台灣的年輕世代能夠看得到未來，「大安區，我準備好了！」

在2016年大選中，蔣乃辛以46.1%選票順利連任，范雲當時獲35%選票，比上次民進黨候選人趙士強的29%還高。而選前范雲曾與台北市長柯文哲公開會談，作為大安區選民的柯文哲當時曾稱，蔣乃辛做了很多年，但是坐在他旁邊卻不認識他是誰，「理論上面對這種對手應該很容易贏。」

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