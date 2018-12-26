抓到！議員議場上玩手遊 網友湧入臉書「教他玩」

2018-12-26 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕日前台中正副議長投票時，有媒體捕捉到國民黨台中市議員張彥彤耐不住無聊，在位子上打起手機遊戲，今（26日）天有眼尖網友指出，張彥彤在玩的是一款名為「公主連結」的手遊，引起不少同好網友興趣，就有網友在張彥彤臉書詢問遊戲進度，結果竟獲議員回應，對話擷圖公布後也讓其他網友通通笑翻，湧入張彥彤臉書留言，教他玩遊戲。

日前《東森新聞》報導，台中有議員在正副議長投票時坐不住，開始玩起手遊。結果有眼尖網友透過新聞畫面，認出該議員在玩的手遊名稱是「公主連結」，並從髮型認出該議員就是台中議員張彥彤。這名網友也在PTT發文引起熱議。

消息曝光後，有幾名也有在玩這款遊戲的網友相當興奮，到臉書留言問張彥彤遊戲玩得如何，結果張彥彤不但向網友報告「我剛剛入坑而已」詢問有沒有「推薦角色」，還表示自己「手太黑（運氣太差）」抽不到好角色，讓網友看了通通笑翻，也有不少網友湧入張彥彤臉書留言，「教導」他怎麼玩遊戲。

網友在推文處也紛紛留言表示「笑死XDD」、「眼力也太好」、「靠北喔XD這樣你也能看得出來」、「遊戲廠商快找議員代言」、「用你的稅金，課他的老婆XD」、「笑死直接被抓包」、「笑死，手太黑」。

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