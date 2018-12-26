鄭文燦：未來還有二、三波人事調整

2018-12-26 16:37

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天舉行第二屆市府首次市政會議，會中他提到，為求人事安定，這波主管職務是微調，但安定不代表不調整，未來會視實際情況考量，預估還有二、三波的人事調整；另為提升基層士氣，約僱人員可視狀況調整等級、薪資，這部分授權單位彙整，另臨時人員建立分級制，也能適度加薪。

市府團隊於市政會議前還先在大禮堂拍合照，鄭文燦還逐一致贈紀念品給所有局處首長、區長；鄭文燦也提到，市民對桃園都有強烈認同、很高期待，市府團隊在崗位上要清廉、樸實、認真，有創意來完成市政府每個工作，新時代政治要貼近民意，也要接地氣，從市民角度考慮問題，提高政府行政效率。

話鋒一轉，鄭文燦也提到，每個工作都有指標，彰顯工作價值，這可以用數字、品質提升來代表成效，在科技界就是專案經理人，每個工作都有負責同仁，用單一窗口讓效率更高，市府照顧公務員不拘泥形式，提升其主動性，但主管不是市長做四年就跟著做四年，政務官依據任務調整，這是政府常態，未來會視實際情況及需要來考量，預估未來還有二、三波的人事調整。

另約僱人員在各局處、公所工作，有的工作量也很大，會授權各單位視約僱人員工作份量、重要性調整職等，報人事處、市長簽核後即可；鄭文燦說，約僱人員雖然沒有大的升遷，但等級、薪水可以調整，另外桃園市政府也率全國之先實施臨時人員分級，讓臨時人員不要永遠臨時，給予更多激勵，而之前提高臨時人員最低薪資只是第一波，未來分級制也可以讓臨時人員適當加新。

最後則是健檢制度，其中40歲以上公務人員2年1次健檢，一次補助3500元，40歲以下，若工作量大則是3年1次，另50歲以上提高健檢密度。

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