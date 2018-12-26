「九二共識」是什麼？ 國台辦不談「各自表述」

2018-12-26 11:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會日前發布書面聲明指，中共要求台灣接受的「九二共識」，就是要消滅中華民國，從不承認有「一中各表」。中國國台辦今天舉辦例行記者會，馬曉光回應時，重申中國版、不包含「各自表述」的「九二共識」立場，他說，1992年11月，海峽會與海基會受權達成了各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，這就是「九二共識」。

馬曉光說，這是經過兩岸雙方確認的共識，不是誰強加給誰的所謂「政治前提」。1949年以來，儘管兩岸分隔對立，存在著政治分歧，但是雙方均長期堅持一個基本立場，那就是：大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整沒有分割。

馬曉光表示，「九二共識」的核心，就是確定了堅持一個中國原則這一共同認知，清晰界定了兩岸關係的性質。這不僅符合客觀事實，也符合雙方各自規定，同時得以暫時擱置難以解決的分歧，構建彼此間最基本的互信，進而在平等協商基礎上打開兩岸交往和對話的大門。

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