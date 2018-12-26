每年僅5000萬... 陳建仁要政院爭取運安會預算

2018-12-26 11:46

〔記者陳宜加／台北報導〕飛安會成立滿20週年，即將於明年轉型成為統一獨立調查陸海空重大事故的運安會。飛安會主委楊宏智表示，行政院列為最優先法案，立法院已經一讀通過，可望於明年1月底三讀，但目前飛安會每年預算僅5000萬，針對未來經費規模，副總統陳建仁也承諾，將要求行政院協助爭取預算。

楊宏智表示，飛安會今年滿20歲，在台灣社會「轉大人」，1998年大園空難後政局動盪、社會不安，同年5月催生飛安會；隔年華航香港機場翻覆、立榮花蓮機場機艙爆炸起火，2000年新航空難、2002年華航澎湖空難，加上近年興航兩次空難，驚險畫面記憶猶新。

他說，飛安會在每次烽火歷練中成長茁壯，如今英姿煥發、羽扇綸巾，已頂天立地，為台灣天空張開防護傘。他今年7月受命擔任主委，使命感背後是對台灣這塊土地的愛與承諾，飛安會願意為台灣作更多承擔。

副總統陳建仁表示，運輸安全至關重要，飛安會即將轉型運安會，正是政府看見公共運輸交通安全事關全體國人安全，甚至影響台灣國際聲譽，是相當重要的工作，台灣必須持續提升運輸安全，讓國際認同且越來越好，政府責無旁貸。

他說，運安會過去雖有構想卻未能實現，今年普悠瑪事故後，更發現事故調查層面廣，且專業需要科技為基礎。獨立、公正、專業且國際化的運安會，對台灣交通事業將有莫大助益，重要目標為0傷亡、0事故，達百分之百的運輸安全。

針對運安會預算，陳建仁也指示，將要求行政院除了努力促成運安會成立，就預算、人員、訓練方面也要持續加強。目前飛安會每年僅編列5000多萬元，相較過去1億元幾近砍半，行政院務必詳細說明未來工作內容，爭取更多預算。

他說，飛安會20年努力已有顯著成效，成功協助台灣爭取國際認同，未來也期待台灣獲准加入ICAO，有更多國際交流方能持續提高安全水準。目前台灣噴射機10年全毀事故率為0，但絕不能鬆懈，必須堅持不懈，確保旅客安全。

他也說，台灣地理位置絕佳，位處東亞黃金航圈核心，航空業者也具豐富營運經驗，且平均機齡、空中服務數據均優於其他地區，定能向全世界展現不可限量的成長，未來也有賴中央與地方政府共同合作努力，確保國內公共運輸安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/