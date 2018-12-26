北市2議員爆女女戀？被直擊當街激吻

2018-12-26 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨發言人吳沛憶在九合一大選中以台北市中正萬華區民進黨第一高票當選議員，還被網紅蔡阿嘎列為全台10大正妹議員候選人之一，不過吳沛憶的感情世界也是外界好奇的焦點，而周刊報導，吳沛憶日前被目擊與同黨女性議員許家蓓多次牽手出遊，並在街上擁吻，兩人疑似熱戀中。

根據《周刊王》報導，吳沛憶與許家蓓兩人在11月26日被目擊前往松江路一間日本料理店用餐，不過兩人卻將車輛停在紅線上，用餐後兩人前往長春路參拜四面佛，此時再度違停紅線，吳沛憶與許家蓓在四面佛前虔誠參拜，過程約半小時，正當許家蓓要打開車門離去時，她突然轉身給了吳沛憶一個深吻，吳沛憶則將許家蓓緊緊抱住，隨後兩人驅車前往通化夜市，逛完之後返回住處，兩人疑似同居。

吳沛憶與許家蓓除了11月26日被目擊在街上擁吻之外，先前在跑選戰時，忙完選務後兩人不忘一起吃飯聊心事，同時也被多次目擊在路上擁吻，感情十分親密。針對周刊報導，許家蓓強調她和許多朋友感情都很好，有時大家會一起聚在她的住處，若是聊太晚就會在她家住下來。許家蓓說，她和吳沛憶有時確實會有親密舉動，但那是女孩子聚在一起情緒比較high，動作才會比較瘋，至於多次被拍到違停一事，許家蓓則強調她做了錯誤示範，須向社會大眾道歉。

另外，吳沛憶也對此回應：「沒有啦！大家都是好朋友，因為太熟了所以才會有比較親密的舉動，大家真的不用想太多！」

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