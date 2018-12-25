韓國瑜擬對外國觀光客抽城市稅 他酸問：中國遊客呢？

2018-12-25 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天（24日 ）接受本報專訪時，首次提出向外國觀光客課徵「城市稅」的想法，但他也強調，需要經過議會表決通過才行。針對韓國瑜的想法，獨立紀錄片導演李惠仁冷不防酸問：「呵呵，中國觀光客呢？」

今天上任高雄市長的韓國瑜拋出要對外國觀光客徵收「城市稅」的想法，他說，以每人每天收100原來計算，由飯店住宿費附徵，這樣不僅對國外旅客不會有不舒服的感覺，也對高雄市一年約可以增加數億元的收入。韓國瑜也指出現在很多先進國家的「城市稅」行之有年，這樣「積沙成塔」，慢慢改善高雄財政，但首先要先把人帶進來。

對此，紀錄片導演李惠仁頗不以為意，在臉書上發文 冷問先前表態承認九二共識的韓國瑜「呵呵，中國觀光客呢？」讓網友也在底下留言，「中國不是外國喔（馬總統說過）」、「 韓導看到中國爸爸，膝蓋就軟了」、「我猜嚇跑的觀光客比課到的城市稅還多」。

對於日後若徵「城市稅」，是否也會對中國遊客徵收，新任高雄市財政局長李樑堅表示，這方面有待研議與了解。他也指出，目前高雄市府有多達3000億元的負債，因此，團隊對於各種財源籌措的方式都會認真考慮，認為「城市稅未來在高雄市實施的可行性高。

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