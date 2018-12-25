傳統領域、租原保地釀對立 魚池、信義鄉長交接倡族群和諧

2018-12-25 20:49

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣今天舉行鄉鎮市長交接就職典禮，其中，魚池鄉、信義鄉分別因邵族傳統領域及原住民保留地租用限縮等問題，導致原、漢關係緊張，2位新科鄉長劉啟帆、全志堅都盼鄉親理性面對，避免對立才有助未來發展。

卸任魚池鄉長的陳錦倫，與新科鄉長劉啟帆致詞時提到，日前已向中央反映邵族傳統領域議題，行政院長賴清德也指示原民會須審慎處理，盼藉此能維護鄉內的族群和諧。

卸任信義鄉長的史強則認為，外界不應挑起族群對立，尤其土地問題並非鄉長權責，盼透過族群間的溝通，以及行政、立法的協助，尋求解套。

全志堅則說，有關鄉內的土地問題，希望未來族群間能保持理性對話，才有助解決爭議，未來施政則會大力推廣農業、體育、觀光，藉由農業座談、成立體育會，以及關注雙龍吊橋工程進度，盼多管齊下，提升產業與運動發展。

至於連任集集鎮長的陳紀衡宣誓就職後，配合耶誕節舉辦交換禮物活動，吸引公所同仁熱烈參加，他還提供空氣清淨機，讓抽中大獎的同仁開心不已；順利連任水里鄉長的陳癸佑，也將延續既有政策，打造宜居水里。

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