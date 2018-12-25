原住民一片藍？ 民進黨籍Cemelesai就任三地門鄉長

2018-12-25 18:42

〔記者邱芷柔／屏東報導〕民進黨長年在屏東執政，但對原住民鄉經營一直不得要領，讓原住民選區始終是一片藍天，這次選舉，民進黨籍的車牧勒薩以Cemelesai在三地門鄉獲得跨黨派的支持，今天在部落頭目及族人見證下就任三地門鄉長。

車牧勒薩以說，他是民進黨有始以來第1位原住民籍鄉長，選舉時未掛黨籍參選，就是希望爭取跨黨派的族人支持，上任後會謹守祖靈教誨，團結族人，帶領鄉公所的行政團隊，積極爭取中央資源挹注地方發展，讓三地門鄉更好。

「原住民都投國民黨？」部落族人說，過去大家都有迷思，認為原住民一定都投國民黨，但這次選舉凸顯了部落選民觀念已逐漸改變，不再受到黨派束縛，只要候選人優秀、具有服務熱忱，就能獲得選民青睞。

也有族人認為，原鄉選舉以家族勢力影響最大，再來就是政黨，但現在年輕人自主性高，所以部落選舉被家族、黨派壟斷的情形淡化，選賢與能，大家都很期待新鄉長能帶領三地門變得更好。

車牧勒薩以在部落頭目與族人見證下，面對北大武山宣誓就職，他表示，三地門鄉是屏東8個原鄉人口最多的鄉鎮，過去在觀光產業、文創工藝、教育文化上都居領先地位，但近年許多族人覺得榮景不再，因此他上任前延攬了許多在原主民法政、教育、環境與文創等領域具有聲望的學者擔任鄉政顧問。

車牧勒薩以說，首要任務就是讓三地門鄉重返榮耀，將先從穩定公所文官體制做起，讓公所同仁發揮所長，同時他會積極向縣府及中央提報「原住民族特定區計畫」，規劃友善原住民的土地利用與發展，活絡鄉民經濟。

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