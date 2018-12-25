販賣韓國瑜…馬祖酒廠樂翻！1.2萬瓶紀念酒預購一空

2018-12-25 13:20

［記者黃旭磊／高雄報導］馬祖酒廠估計今年10%-12%業績靠韓國瑜紀念酒，由於過去只在總統就職出品紀念酒，被民眾質疑造神，資深媒體人余莓莓曾諷刺：「千穿萬穿，馬屁不穿。」

馬祖酒廠今天（25日）上午於韓國瑜就職典禮，販售拼經濟Q版紀念酒，民眾排隊人龍排超過250公尺，現場販售3年陳高紀念酒、15年陳高等酒款，半小時內完售5百瓶，民眾向隅，不滿叫囂「再拿個5百瓶來。」幸經工作人員解釋平復情緒。

馬祖酒廠總經理劉九銘說，首波預購紀念酒1萬2千瓶，包含與五木老酒麵線合作公益捐贈偏鄉酒款預購一空，估計今年有10-12%業績都靠韓市長紀念酒幫忙。

紀念酒配合「大家發發發」概念，每瓶6百cc特調58度陳高，也是馬祖酒廠建廠以來首次發行58度陳年高粱酒，酒體選用「雙金牌」同等酒質，由年資40多年首席調酒師特選2桶酒廠窖藏坑道後段40年陳年老高粱酒提味。

高雄郵局在愛河就職場地辦理郵務，韓市長個人化郵票每套350元，每人限購3本，上午10點前完售。高雄郵局副局長李東煌說，共發行1萬1千套個人化郵票，其中有1千套收益捐做公益，民眾排隊都有買到，有人還排2次。

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