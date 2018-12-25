國民黨許崑源、陸淑美拿下高雄市議長、副議長寶座

2018-12-25 11:25

首次上稿 10:35

更新時間 11:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會政治生態本屆重新改寫，今天改選正副議長，國民黨提名的許崑源、陸淑美雙雙過半，當選議長。

高雄市議會上屆議長康裕成、副議長蔡昌達，都是民進黨籍，但此次高雄市議員選舉，應選66席中，國民黨拿下33席、民進黨25席、時代力量2席、親民黨1席、台聯1席、無黨團結聯盟2席、無黨籍有2席，藍營席次聯合其他無黨、親民黨的友軍，已經實質過半。

國民黨高雄市議會黨團日前透過假投票方式，通過提名許崑源、陸淑美為正、副議長候選人。兼任黨部主委的高雄市長韓國瑜甚至公開撂話，正副議長選舉日，若有黨籍議員跑票，一律開除黨籍，6年內不得再入黨。

民進黨團經協調後，推舉李喬如、陳慧文搭檔參選，時代力量2位新科議員則投給自己。

今天上午投票過程順利，66席議員全部到齊，隨後由議長選舉先開票。

結果國民黨許崑源拿下38票，過半當選議長，除了國民黨33票都沒跑票外，親民黨1席、無黨團結聯盟2席、無黨籍有2席全都投給許崑源。

民進黨李喬如則拿下26票。時代力量林宇凱2票。

隨後進行副議長投票及開票，國民黨陸淑美同樣獲得38票過半選票，拿下副議長。民進黨陳慧文拿下26票，時代力量黃捷2票。

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