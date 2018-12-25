就職極簡風刻意對比韓國瑜？柯P：不要浪費時間 趕快去工作

2018-12-25 10:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天舉辦就職典禮，但三位副市長仍有一位懸缺，外界關注接任人選，不過柯文哲今對此僅說，「一時間還沒找到適合的人，就先空著。」至於是否滿意小內閣新成員，他則說，應該是看台北市民對他們以後的工作績效滿不滿意，但他認為就是秉持「對的事情做、不對的事情不要做、認真做」三個原則。

台北市政府上午9時舉行「第七屆市長、副市長、一級機關政府首長宣誓就職暨交接典禮」，由行政院副院長施俊吉監交，整場典禮僅5分鐘就結束，沒有邀請任何嘉賓，柯家人也未到場觀禮。

會後柯文哲受訪，針對和高雄市長韓國瑜在愛河畔就職，還搭乘愛之船入場相比，典禮是否刻意走極簡風？他表示，對我來講，連任了，就不要浪費時間，就趕快去工作，從選完到現在，過去一個月，幾乎是在全速前進，沒有因為選完跟上任隔一個月，還好因為是連任所以市政沒有中斷，對整個北市發展比較好

由於小內閣新成員中，包含都市發展局長黃景茂、地政局長張治祥及社會局長陳雪慧皆來自綠營，當被問及是否還是從民進黨人才庫找人，柯文哲重申，用人沒有在管哪一黨的，也沒有在管過去的，且若是查過社會處長陳雪慧背景就知道，她以前還當過國民黨胡志強競選辦公室副發言人。

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