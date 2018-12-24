教育部同意聘管中閔 台大學生會仍質疑遴選不公

2018-12-24 22:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部今下午宣布，聘管中閔為下任台大校長，讓紛擾快1年的台大遴選爭議案有了重大發展，雖台大校方樂見塵埃落定，但學生並不領情，聲明指出遴選不公，使台大遴選公信力遭疑。

台大今年1月遴選出管中閔為下任校長，後續接連傳出資訊揭露、利益迴避、赴中兼職等疑義，並數個月來歷經行政院訴願、監察院調查、地檢署偵辦等，相關案件尚未有結果，但教育部下午由部長葉俊榮宣布，勉予同意管中閔為台大校長。

對此，台大校方表示，樂見教部尊重落實大學自主及注重台大師生權益，讓懸宕已久的台大校長遴選案塵埃落定；對教部所提出相關爭議的改善報告，台大理當精進，將在未來加以改進並提出相關報告。

但台大學生會今晚在臉書聲明重申一貫立場，認為此次遴選過程中有關利益迴避與教授兼職之疑義，並未全面與確實的補正，使得此次遴選程序仍存有瑕疵，而讓社會大眾對台大遴選制度的公信力造成質疑。

但台大學生會認為，爭議可能因教育部的舉動而暫告一段落，只能在未來管中閔上任實，要求其兌現參選時的承諾，如讓台大校務基金對高汙染產業撤資，降低校內非典型僱用比例，建立校內文資開發爭議處理機制等主張。

台大學生會臉書聲明：

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