傳派口譯哥任副代表遭抨擊 吳釗燮澄清：是派駐美秘書

2018-12-24 09:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕外傳外交部長吳釗燮安排其機要趙怡翔出任公使或副代表，卻在部內引發批評。吳釗燮今天澄清指出，他派趙赴美擔任秘書，不是公使或副代表。並強調趙怡翔在台灣外交圈表現有目共睹，「我的人事處理都是適才適所」。

媒體報導吳釗燮可望回任國安會祕書長，接任外長則可能是駐美代表高碩泰或駐歐盟代表曾厚仁。另媒體也同時指出，吳釗燮並安排其機要趙怡翔外派，職位可能是公使或副代表，但相關人事作業在部內引發抨擊。

吳釗燮今天列席立法院外委會預算審查前，接受媒體提問時澄清相關報導。針對外長回任國安會一說，吳釗燮鄭重聲明，他到目前為止沒有接到他要異動的訊息。

至於趙怡翔外派一事，吳釗燮也澄清說，絕對沒有這件事情，但趙在他辦公室的服務的確已經告一段落，他以秘書的方式外派趙到美國，不過職位不是公使或副代表。吳釗燮強調，所有人事安排都必須依照規範進行。吳釗燮也強調趙怡翔隨他處理涉美事務，在台灣外交圈的表現有目共睹，連美方人士也讚賞有加，「我任何人事處理都是適才適所」。

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