交管5天韓國瑜怨「沒法做人」 高市府：韓應有承擔勇氣

2018-12-24 00:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕第三屆高雄市長就職交接典禮將在愛河畔舉行，5天交管卻惹議，準市長韓國瑜今聲稱他也不贊同，還擔心傳出去讓他沒法做人。高雄市政府新聞局晚間發出3點澄清，感慨「連安靜離開」都無法，呼籲韓國瑜的決策團隊「應有承擔勇氣」。

準高雄市長韓國瑜25日將在愛河邊舉辦就職典禮，因採三階段交管，前後長達5天，消息傳出，引發外界質疑；今天高雄市交通局立即修正，韓國瑜在雲林受訪時也表態不贊同，質疑哪個人能接受？韓國瑜甚至說，傳出去，不是讓他「沒法做人」嗎？

針對韓國瑜向媒體聲稱他真的不了解現在的高市府為什麼要決定交通管制5天？「哪個老百姓能受得了？」、「管制一天都不得了！」

高市新聞局晚間正式提出三點澄清：

一、應韓市長要求，此為高雄市自治史上首次將交接典禮移到戶外愛河旁舉行，以貴賓達2000人的規模，必然有典禮前後、攤位舞台搭建及拆除需求，及當天典禮必要的交通管制。如果沒有戶外典禮的需求，應該連管制一天都不需要。

二、交接小組由準觀光局長潘恆旭及趙建喬秘書長兩位一起擔任召集人，相關籌備局處如行政暨國際處、人事處、社會局、新聞局、文化局、交通局、警察局全都由事務官出席，基於對新團隊尊重以期交接過程順利，沒有任何一位民進黨政務首長參與。

三、準市長應先向其指派的交接小組成員了解決議之形成，而非於公開媒體上怪罪辛勤的交通局及警察局同仁，市府及市民需要的是一位有肩膀的市長及市政團隊，而非推卸責任的團隊。

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