一場奇異恩典之旅 南市代理市長李孟諺PO文告別

2018-12-22 23:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市代理市長李孟諺即將卸任，今晚在臉書PO文感性表示，這是一場奇異恩典之旅。去年9月7日開始代理一年多的旅程，有許多難忘的故事，如同聖經所說，「那美好的仗，我已經打過了；該跑的路程，我已經跑盡了；當守的信仰，我已經持守了。」

李孟諺表示，在賴院長打下的穩固基礎下，無縫接軌繼續推展市政，持續帶領台南大步向前，這段旅程有說不盡的感動，道不完的感謝。市府團隊為了讓這座城市更好，絞盡腦汁地提出想法，具體落實與執行，好多同仁的認真臉龐深印在心中，難以忘懷的許多回憶，至今仍在腦海縈繞。

李孟諺表示，其實台南原本不在他人生規劃中，進入市府服務這8年來，所結識的首長與同仁們，與各式各樣的市民朋友相遇，共同努力打拚，一起為這座城市留下美好的印記，「雖然卸下重大責任，但我相信，我們會一起攜手，繼續守護這塊土地，不管在哪個地方、哪個位置」。

李孟諺說「這段日子的美麗，永遠都會留在心底；故事尚未結束，而是即將開始，人生的下一個篇章，我們都會用心書寫……」

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