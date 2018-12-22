吳敦義感恩茶會 前彰縣長阮剛猛激動批蔡捧吳...

2018-12-22 13:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨主席吳敦義選後感恩茶會首站今在彰化縣舉行，法官出身的前彰化縣長阮剛猛火力全開，左批總統蔡英文、右捧吳敦義，阮剛猛咬牙切齒用台語說，2020年國民黨一定要贏，要把狠、強、沒天良，又無能固執、鴨霸的蔡英文拉下台，罵到激動處，他握拳直言他就是看蔡英文執政看不下去，才義憤填膺要國民黨團結，2020年重新拿回執政權。

茶會在國民黨彰化縣黨部舉行，阮剛猛發表言論講得激動，先罵蔡總統再用美國職籃賽引喻選戰還未打完，最後狂捧吳敦義，近5分鐘致詞言詞犀利、肢體語言豐富，吳敦義隨後致詞誇讚阮剛猛「剛正、勇猛」。

阮剛猛說，選後同志仍須努力，籃球上半場我們（指國民黨）打得非常好，接下來要看2020年下半場，「一定要把這個又狠又強又沒天良，無能固執、鴨霸的蔡英文拉下來，好不好？」阮剛猛說完這句話，台下傳來掌聲和宏亮的「好」回應。

緊接，阮剛猛以國民黨沒黨產、沒資源，9合1選舉還可以打得這麼好關鍵在於黨員努力團結，他更誇吳敦義具獨道眼光，打選戰運籌帷幄、知人善任，話峰一轉他又繼續批蔡英文，看不下去繼續讓蔡英文執政，打選戰上半場贏了不代表下半場就會贏，職籃賽場上半場輸了下半場逆轉勝大有人在，打仗看結果，不能輕敵。

與會身兼全國農田水利會理事長的國民黨中央常務委員蕭景田，致詞時也酸民進黨執政不佳讓台灣失去國際地位，更捧吳敦義扮演國民黨選舉靈魂角色。

蕭景田說，吳敦義在台灣政壇是難能可貴的奇才，是國家的寶，政壇很難找到同時具備做過副總統的行政首長經驗，還有民意代表基礎，2020總統選舉重頭戲要翻轉台灣，就要好的國家領導人。

兩位國民黨資深黨員公開力拱吳敦義參選總統，外界又把這場彰化感恩茶會，解讀成吳敦義為2020總統大選試水溫，對此，吳敦義受媒體訪問時否認並指出，首站選在彰化跟選不選沒關係，因為9合1大選得到民眾鼓勵前來向鄉親致謝。

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