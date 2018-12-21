立委姑姑不挺 陳思宇：這是台灣多元社會的寶貴

2018-12-21 15:48

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第二選區立委補選，柯家軍、台北市觀光傳播局長陳思宇雖投入參選，但陳思宇姑姑、民進黨不分區立委陳靜敏卻表態，支持民進黨參選人何志偉。對此，陳思宇回應，不同的家庭裡面本來就會有不同的認同跟價值，這是台灣多元社會很重要很寶貴的一點。

陳靜敏雖評論，陳思宇有非常優秀的部分，無法選擇自己的出身，但就算在一般人家裡面，仍可有好表現。但陳靜敏仍表態，作為民進黨的不分區立委，以她的立場，一定示支持他們自己的黨籍候選人。

陳思宇今天表示，台灣一直都是一個很多元的社會，大家常會講「這票聽孩子的話或這票聽孫子的話」，就會發現在家庭結構裡面，價值跟認同是可以很多元的，有時候爸爸媽媽支持特定的政黨，小朋友也不一定支持特定的政黨，這凸顯出，在不同的家庭裡面會有不同的認同跟價值，這是台灣多元社會很重要很寶貴的一點。

至於陳思宇最近只出席市政行程，並沒有選舉動作，且沒有立即辭去台北市觀光傳播局長，遭國民黨中央委員連勝文解讀，是因為「連勝文們」失言風波而在避風頭一事。陳思宇駁斥，這是公務體系本來的流程，就算台北市政府內閣已總辭，還是要做事情的交接，這也是她對自己的期許，一切都是依照相關的流程來，最重要的還是，既然做了工作要有始有終，就要依照程序把該交接的，在規定的期限裡做好。

陳思宇也說，最近很常被地方媽媽問「怎麼沒在跑選舉行程」，都替她緊張，但她會在12月24日台北市觀傳局長交接結束後，就會立即在地方跟大家見面。

至於台北市觀傳局長職務。陳思宇說，因為台北市跨年晚會即將到來，明年台北燈節也計畫的差不多了，所以將先由觀傳局副局長陳譽馨代理，而陳譽馨從基層承辦員一路升上來，相信她一定可以做得非常好。

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