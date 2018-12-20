拒絕排審選區重劃案 管碧玲：對高雄、屏東是雙重懲罰

2018-12-20 11:06

〔記者黃欣柏／台北報導〕中央選舉委員會今年5月提出選區重劃案，擬在台南市、新竹縣各增加1席立委席次，同時減少高雄市與屏東縣各1席立委席次。對此，立法院內政委員會召委、民進黨立委管碧玲今質詢時強調，此舉對高雄、屏東是「雙重懲罰」，她無法接受，也不會排入委員會審查。

高雄出身的管碧玲指出，政府在台南、新竹設了科學園區，讓這兩個縣市享有高度經濟資源，也吸引了很多人口，如今選區劃分又要增加席次，等於又增加其政治實力，是一種「雙重獎勵」，反觀高雄與屏東是被「雙重懲罰」，弱勢縣市的選票反而更貶值，將造成「弱者愈弱」的不公平現象。

中選會代理主委陳朝建回應，此案如果立法院不排審，未來就得由行政院與立法院院長進行協商。對於管碧玲追問「協商不改」是否違憲，陳朝建則表示他無法評論，也不會預設立場。

同樣出身高雄的內政委員會另名召委、國民黨立委黃昭順，也強調高雄、屏東等於受到「雙重懲罰」，同樣不會排審本案。

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