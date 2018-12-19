陳其邁3度開直播！與歌手林宗興獻唱這兩首歌！

2018-12-19 22:23

首次上稿 22:09

更新時間 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕陳其邁今（19）日晚間10點整，在高雄市新興區民享街「老味生活」俱樂部開設直播，還特別找來替他演唱競選主題曲的歌手林宗興，要在今晚直播中共同對邁粉們獻唱《咱上愛的所在》、《紅豆》。

陳其邁今晚在臉書直播中，透露53年次的自己特別邀請71年次的歌手林宗興，以及1名79年次的女邁粉一起在充滿回憶的老車俱樂部與邁粉聊聊，他提到，林宗興在2007年獲得《台視》「超級偶像」選秀節目季軍，因緣際會下很感謝林宗興能幫自己製作競選主題曲《咱上愛的所在》。

陳其邁介紹，參與直播的女邁粉目前為義大利麵店店長，她說，有次在路上看見陳其邁，開心的大喊他的名字，沒想到陳其邁真的回頭與她打招呼，就此相當欣賞陳其邁，3人聊天中談及駁二、科工館等地方均有許多展覽可看，對於「推薦適合喝咖啡的地方」，女邁粉則透露「在柴山」。

林宗興也在直播中提到，自己小學、國中、高中、大學各個階段都在高雄發展，女邁粉則表示自己也相同，陳其邁驚訝地說「跟戴資穎一樣」，林指出，就是因為如此，才會如同競選主題曲的歌名，高雄是「咱上愛的所在」。

陳其邁臉書全文

陳其邁競選主題曲《咱上愛的所在》

詞：路寒袖

曲：金田一

演唱：林宗興

我的心一直 攏佇遮

海對山 無論生份抑是熟識

咱攏是住佇上天所愛

高雄 這個美麗的所在

日頭上早靠岸的都市

金黃色的海湧聲

叫醒山 掀開雲的被單

伴奏出港都好心晟

有海的溫柔佮山的堅持

看我眼神汝著知影

鬥陣予我挺汝的所愛

招汝佮我完成咱的期待

我的心一直 攏佇遮（宛然每一工）

海對山 我一擺擱一擺徛出來

早就堅心擔起咱的未來

咱的情一直 攏佇遮（唱袂煞的歌）

海對山 無論生份抑是熟識

咱攏是住佇上天所愛

高雄 這個美麗的所在

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