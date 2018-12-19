準海洋局長朱挺玗曾賄選 韓國瑜：希望大家寬廣看待

2018-12-19 22:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕準高雄市海洋局長朱挺玗人事案被證實後，她多年前賄選被判當選無效的紀錄也被起底，立刻引發外界質疑，準高雄市長韓國瑜今天（19日）強調，（小內閣）有些閣員可能過去在職場生涯有些記錄，如果已接受過處罰，希望社會大眾可看她的長才。

韓國瑜進一步指出，未來的朱局長已被法律判決過、處罰也已結束，她有心為市府做事的話，相信市民與內閣都能接受，希望大家能以更寬廣的心看待。

準高雄市長韓國瑜明天將公布內閣名單，但部分人事今天提前曝光，包括民政局長曹桓榮、海洋局長朱挺玗、觀光局長潘恆旭和環保局長袁中新等，韓國瑜事後也證實這些人事。

其中，準海洋局長朱挺玗是高市前議長朱安雄女兒，2008年競選市議員時賄選，被判當選無效，這個人事再度引發外界質疑。

地方人士指出，朱挺玗當年是吊車尾當選議員，且以26歲成為當屆最年輕議員，結果檢調查出，朱挺玗曾任立委的媽媽吳德美涉嫌替她操盤買票，朱挺玗最終被判當選無效定讞；她的父親朱安雄則因高雄市第六屆議長選舉賄選案，於2003年被最高法院判刑定讞，後來逃亡海外（傳聞在中國），被列入十大通緝要犯，逃亡已超過12年，追訴期至2015年5月期滿。

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