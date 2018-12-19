國民外交協會台南市會長交接 查名邦：台灣人是世界公民

2018-12-19 10:05

〔記者王俊忠／台南報導〕成立長達40年的中華民國國民外交協會台南市會，舉行年度會長交接，在台南頗知名的律師查名邦從卸任會長甘基永手中接下新任會長棒子。查名邦認為，就國際公法與我國憲法而言，台灣是一個主權獨立的國家，毋庸置疑，雖然有些國家基於利益考量，不願承認這點，但是沒有人能抺煞台灣人是世界公民的事實。

查名邦表示，所以台灣人應該以世界公民的身分，打破國界、屏除藩籬，與世界接觸，參與世界所有議題。他承諾會繼續帶領協會致力於國民外交、交化交流及人道救援等工作，讓全世界看到台灣、瞭解台灣、熱愛台灣。

國民外交協會台南市會指出，美國前總統艾森豪將軍在卸任總統職務後，有感於人類追求世界和平的渴望，於是創設〝People To people International 〞（PTPI），世界各地紛紛響應而設立各地區協會，後來1978年逢中美斷交，台灣退出聯合國之際、人心惶惶，當時台南有志之士有感於國民外交重要性，也肯定艾森豪將軍理想，於是成立中華民國國民外交協會台南市會，目前此協會可說是全台唯一的民間外交協會組織。

查名邦表示，PTPI致力推動我國國民外交，維護自由民主，加強文化交流，發展經濟貿易，促進世界和平為宗旨，堅信惟有透過不同國家人民與人民間的直接接觸，才能產生真正互信、互諒，進而達到世界和平境界。

查名邦說，外交部NGO下轄的社團有9萬多個，每個社團最少30位會員人數計算，參與社團人數絕對超過百萬人，甚至高達300萬人，這股力量相當巨大，他呼籲全國每個社團能本於初衷、致力於各社團宗旨，讓更多的資源與活動投注在國際交流、社會公益及人道救援，不只侷限在餐會之間的聯誼，如此一來，台灣與世界將更融合，人民會更幸福、未來更美好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/