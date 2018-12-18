卸任前送大禮 朱立倫宣布淡海輕軌23日通車

2018-12-18 11:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是新北市長朱立倫卸任前最後一次主持市政會議，朱立倫提出人事總辭，並發表感性談話，除了細數8年來的政績，也感謝每位同仁與局處首長共同打拚。朱立倫會中宣布，淡海輕軌將於12月23日通車，成為送給市民的「畢業禮物」。

朱立倫表示，感謝市民給予市府團隊服務的機會，改變新北市，8年前這裡是台北縣，8年後新北市是台灣最閃耀、最大、最具有創新能力的城市，就像歡樂耶誕城讓市民有感，充滿歡樂與希望。

朱立倫說，市府推動有機營養午餐政策，一頓午餐改變台灣的土地，讓有機農業深耕發展，昨天新北市完成60座公共托育中心，從第1座汐止忠厚公托開始達到60座，數量全台最多，讓台灣下一代受到更多支持與照顧；國民運動中心從零到有，共完成16座。

朱立倫強調，三環三線當初從不可能實現，到現在一條條通車，總進度達57%，12月23日將完成淡海輕軌通車，接下來是環狀線，其他路線一條條完成；污水下水道「看不見的建設」讓新北市成為現代化都市，484座公園綠地讓市民在地樂活，教育讓孩子在地就學，新北子弟不須四處奔波，就業、招商年年拿冠軍，更多產業進駐新北，「這些是屬於全體市民的榮耀，也是全體同仁與市民共同努力的成果。」

朱立倫表示，天下無不散的筵席，這8年努力讓新北市改變、台灣改變、也讓市府團隊成長，距離交接日還剩下一星期，他期勉每位同仁堅守崗位，如果有機會繼續為市民服務，希望百尺竿頭、更進一步，如果要畢業的同仁應珍惜每一天、每1小時、每1分鐘為市民服務的機會，留下美好的篇章，做為人生下一階段努力的基礎，不管將來在哪一個領域，大家永遠是市府團隊的一份子，希望同仁不要忘了市民的付託，「我們做了努力，但是要堅持到最後1分鐘，把市政工作做好。」

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