傳嗆民進黨「先把戰犯交出來」 柯P：記者在辦公室裝竊聽器？

2018-12-18 11:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，總統蔡英文、台北市長柯文哲日前舉行「蔡柯會」，據透露，柯陣營因這次台北市長選戰過程及最後險勝，對綠營頗有怨氣，在蔡總統提出要與柯文哲會面時，柯還私下說出氣話，請民進黨：「先把戰犯交出來！」

市長柯文哲今早受訪對此沒有正面回應，僅笑稱今天看報想說奇怪，記者是在我們辦公室裝竊聽器還是怎樣。

媒體追問柯，究竟有沒有講？柯表示不是啦！他們在哪裡聽到的，話常常就轉轉轉，記者都有名字，應該去追問這篇的記者在哪裡聽到的。至於心中是否真的有希望民進黨交戰犯時，柯則語氣無奈說：「怎麼交？唉唷算了。」

對於此消息是否為總統府方故意放出，柯直言，台灣最不缺的就是謠言，不然晚上call in節目怎麼辦。

北市府發言人劉奕霆今早回應，這次「蔡柯會」過程皆由北市府與總統府雙方發言人磋商，根本沒有聽聞有這樣的對話，對於這種不負責任的放話與假消息，根本是在破壞地方與中央合作的契機，對此報導亦感到遺憾。

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