「愛與包容團結台灣」長老教會呼籲立法保障同志

2018-12-17 10:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕長老教會總會今天發表「以愛與包容在民主的道路上勇敢向前行」聲明，聲明中表示在釋憲和公投結果下，應讓政府有空間立法保障同志。

長老教會總會議長薛伯讚、總幹事林芳仲與總會原宣幹事歐蜜偉浪今天上午召開記者會，針對台灣社會發展情勢發表聲明，呼籲社會以台灣為主體，團結面對中國滲透。

薛伯讚發言提到中國對台灣文攻武嚇多年，對台灣社會發展與情勢表達憂心，林芳仲則宣讀「以愛與包容在民主的道路上勇敢向前行」聲明，聲明中除了提到為了不讓假消息繼續流竄，所有人都有責任學習判斷消息真偽，特別是新聞媒體應負起查證責任。

長老教會也對同性婚姻議題發表看法指出，在大法官釋憲和公投結果下，長老教會認為應本著2014年發表的〈台灣基督長老教會同志婚姻議題牧函〉的精神，關心同志處境，並讓政府有空間擬定相關法律保障、關顧同志。該牧函內容除提及婚姻價值，同時訂立不可因個人性傾向拒絕其參與教會生活、教會與兄姐需接納同性性傾向者等牧養指引原則。

長老教會也說，從11月選舉可發現中國利用台灣民主制度操弄民主，台灣社會應該思考建立「防衛性民主」機制。

長老教會最後強調，應該以「台灣」為主體思考，團結面對中國的滲透和分化。以前人留下的民主自由為共同基礎，營造生命共同體，繼續努力以「台灣」為國名參與國際，使台灣可以向前走向世界。長老教會誠摯呼籲全體台灣人民放下成見，以愛與包容使台灣堅持面對、克服中國的威脅及孤立，走向新而獨立的國家之道路。

民進黨立委蕭美琴、陳曼麗與王定宇今天亦出席記者會，眾人並一同為台灣祈禱。陳曼麗對同婚議題發表看法說，事實上婚姻很神聖，不該拿來公投，根據中研院統計台灣有4%人是同志。陳曼麗強調，不要讓任何一個人在台灣受到歧視，用愛和包容，讓更多同志朋友能坦蕩地生活。

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