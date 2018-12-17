李來希組團高雄看房 網怒批「沒錢吃飯，有錢買豪宅」

2018-12-17 08:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜當選高雄市長後，反年改大將、全國公務人員協會理事長李來希，昨天帶43名公務員，包遊覽車南下高雄參觀6處大坪數豪宅，此舉遭網友狂批說「沒錢吃飯，有錢買豪宅」、「炒房團來了」。

軍公教年改今年7月上路，引起退休公務員反彈，李來希7月曾在臉書宣布要節衣縮食。

不過，為了力挺國民黨韓國瑜參選高雄市長，李來希選前曾在臉書發文「如果韓國瑜當選的話，我就揪團到高雄置產」。昨天他兌現承諾，帶43名公務員，包遊覽車南下高雄兩天一夜，一口氣參觀6個建案，鎖定的都是大坪數豪宅。

但參觀完後，李來希受訪時說：「因為我現在對高雄的房市幾乎一片空白，所以原諒我今天沒辦法下單」、「買房子又不是像買菜、發雞排那麼容易」。

對此，批踢踢網友一面倒狂酸說「選前說沒錢吃飯，選後有錢買豪宅」、「買下來當包租公，高雄房租提升至台北水準」、「投資客進來 ，豪宅賣得出去， 建商發大財」。

還有網友說：「由此可見，軍公教退休金 砍得不夠，還有這麼多錢可以炒房」、「講個笑話：公務員被年改後快餓死」。

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