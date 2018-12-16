促轉會明年將建「加害者資料庫」 全面勾勒加害體制

2018-12-16 15:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為完整勾勒台灣威權統時期的加害體制，行政院促轉會規劃明年底前建置完成「台灣轉型正義資料庫」，其中包含攸關還原歷史真相的「加害者資料庫」，各層級加害者將無所遁形攤在陽光下，終結數十年來只有受害者，沒有加害者現象。

促轉會強調，台灣威權統治歷史特色在於高度體制化，保留政治檔案高達100多萬份，完整度為新興民主國家少有，目前大量檔案尚未整合，未來將全面整合檔案局、國家人權博物館政治檔案，透過編碼方式納入資料庫。

促轉會提及，建置資料庫是希望達到2項目的：第一「勾勒加害體制運作機制」，資料庫成果將有助轉型正義總結報告呈現加害體制，並瞭解受害者處境；第二是「充分發揮既有檔案研究潛能」，能提供整合性資訊，開創珍貴檔案研究潛力。

據悉，促轉會已邀法務部、智慧財產局、檔案局、黨產會及外部律師，討論加害者資料庫、資訊公開問題。與會專家當天強調「轉型正義基礎是真相公開」，不能遮遮掩掩，德國各種納粹博物館，沒有一間刻意遮掩加害者名字，台灣應該如此。

促轉會發言人葉虹靈表示，「台灣轉型正義資料庫」有一大部分是做「加害者資料庫」，將如實揭露各層級加害者應負責任，姓名絕不會遮掩，政治案件各層級軍法官、呈核者、核定者都可查到。

據促轉會規劃，民眾未來在「加害者資料庫」輸入姓名，加害者經手政治案件能全部呈現，如輸入「蔣介石」3字，將有老蔣核示改判、加重其刑或死刑槍決的所有案件，一生罪過昭然若揭。

促轉會表示，資料庫會以軍事審判中的決策流程為主，以便辨識參與審判的決策者及其對於終審結果的影響，方法上較難透過個別案件研究達成，唯有進行整體案件資料比較分析，方可回答審判責任鏈問題。

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