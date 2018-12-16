義務役退場》再見！末代一年期役男 12/26全員退伍

2018-12-16 13:54

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「當兵」為許多我國男子青年時期共同回憶，也是後備軍人言談之中，經常提及的話題。由於政府推動「募兵制」，民國83年次以後常備役男，只需受4個月的「軍事訓練」，因此，「末代」1年期義務役男將在今年12月26日以前全數退伍，同時也象徵推動67載的徵兵制走入歷史。

我國政府遷台後，為因應敵情威脅與作戰考量，因此在民國40年起實施徵兵制，民國43年起確認陸軍役男服役2年、海、空軍及海軍陸戰隊役男則服役3年，但亦有少部分俗稱「陸一特」的陸軍第一特種兵，必須服3年兵役，直至民國79年，才將各軍、兵種的義務役服役年限統一調整為2年。

政府在民國89年起，逐步將義務役男役期降低，先是在該年2月將役期縮短為1年10個月，首批替代役也在該年8月登場。隨後，民國93年1月、94年7月、95年1月、96年7月分別將義務役男役期各減少2個月，民國97年7月，則確立義務役男只需服1年兵役。國防部統計，自97年7月至今，一共有78萬餘名役男服1年兵役。

隨著時代變遷，加上我國欲打造以志願役官兵為主體的軍隊，因此國防部在民國102年12月起，民國83年次以後常備體位役男，改服為期4個月的「軍事訓練」，但民國82年12月31日前出生役男仍須符1年常備役或替代役。另也隨著民國82年次役男陸續服完兵役，末代1年期義務役男在去年12月陸續入伍，成為我國最後一批役期以「年」計算的役男。

根據國防部統計資料，最後一批末代常備兵為陸軍2225梯299員、海軍艦艇兵735梯39員、海軍陸戰隊811梯41員、空軍892梯33員。

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