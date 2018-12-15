卓榮泰回應柯P：民進黨不會不友善 中央地方要合作

2018-12-15 15:54

〔記者李欣芳／台北報導〕桃園市長鄭文燦等民進黨中生代共推行政院秘書長卓榮泰參加民進黨主席補選。對於台北市長柯文哲批評民進黨說要白綠合作，他卻看到很多「不友善行為」，民進黨主席參選人、行政院秘書長卓榮泰今天下午回應說，從中央到地方都要合作，沒有不友善。

民進黨籍台北市副市長陳景峻今年11月間幫文哲站台輔選，民進黨新北市黨部昨天開執委會，認定陳景峻有違紀事實，將送評委會處理，陳景峻將面臨黨紀議處，柯文哲今天批評民進黨，說要「白綠合作」，可是他看到的卻是「不友善行為」民進黨老是一邊說要合作，一邊卻要處分民進黨籍的台北市副市長陳景峻，「很奇怪」。

卓榮泰下午出席原鄉踏查紀錄片競賽頒獎典禮，會前受訪提到民進黨「一個朋友都不能少」。

卓榮泰回應表示，「我們都不會不友善，從中央到地方都要合作，沒有不友善」。他說，合作的基礎是知道彼此需要什麼，自己能做什麼，「包括台北市在內，很多地方建設，我在行政院秘書長任內，都有合作成功的例子」。

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