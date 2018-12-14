選舉無效之訴嘉檢簽結 涂醒哲稱尊重司法尊重民主

2018-12-14 10:21

首次上稿：10:13

更新時間：10:21

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕尋求連任的民進黨嘉義市長涂醒哲以2302票，敗給回鍋參選的國民黨前市長黃敏惠，涂陣營幕僚陳火川日前以「公投綁大選，邊開票邊投票，在『三腳督』情況下，會造成棄保效應，造成選舉不公」為由，向嘉義地檢署告發選舉無效；嘉檢今天偵查終結，認為並未違反選罷法，全案簽結。

對此，涂醒哲回應說，尊重司法，待收到檢方結案書類後，能不能說服人民，政治面他傾向不提相關告訴，尊重民主。

嘉檢指出，依公職人員選舉罷免法第57條第1項及第5項前段規定，「公職人員選舉，應視選舉區廣狹及選舉人分布情形，就機關（構）、學校、公共場所或其他適當處所，分設投票所；投票所於投票完畢後，即改為開票所，當眾唱名開票」。

依證人嘉市選舉委員會代理主任委員林建宏證述：「依中央選舉委員會所之投開票實務作業規定：投票時間截止，宣布停止投票；下午4時整，主任管理員應即宣布投票時間截止，但對於投票時間截止前到場之選舉人或投票權人仍應准其投票」。

嘉檢認定，「上揭規定已行之有年，而為全國所共同遵行，嘉市選舉委員會依此辦理，自難認有何違法之言，縱使因公投案數量較多，而造成選舉人或投票權人投票之不便利或等候時間較久，選舉人或投票權人行使權利也未因此遭受侵害而有何違法之處，自無由據以提出選舉無效之訴。」因此偵查後簽結。

這次嘉義市長選舉藍軍分裂，呈現涂醒哲、黃敏惠、無黨籍蕭淑麗對決的「三腳督」局面，選舉結果，黃以5萬8558票當選，涂拿到5萬6256票，蕭獲2萬5572票。

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