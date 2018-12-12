歐洲議會通過決議 鼓勵台海兩岸迅速恢復對話

2018-12-12 22:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會12日通過外交決議案，案中提到強化印太地區安全的重要性，並鼓勵兩岸迅速恢復對話，也重申支持台灣參與國際組織。外交部晚間對此表示歡迎與感謝。

歐洲議會繼9月通過「歐中關係」報告，呼籲歐盟及會員國全力遏止中國軍事挑釁台灣後，今（12）日在法國史特拉斯堡召開全會，會中針對歐盟部長理事會向歐洲議會提交的「共同外交暨安全政策（CFSP）」年度執行報告通過決議案，並再次提及台灣。

該決議案是為歐洲議會外委會提出的整體政策建議，獲得歐洲議會跨黨團議員廣泛支持，主要內容在強調歐盟應強化一致的共同外交暨安全政策，尤其在面對中國及俄羅斯等國經濟及安全勢力崛起之際，應繼續遵循國際多邊主義及強化歐盟在全球治理的重要角色。

決議案也強調強化印太地區安全對歐盟及其會員國具重大利益，鼓勵兩岸迅速恢復對話，呼籲區域內包括東海及南海相關各方以和平方式解決歧見，並重申堅定支持台灣參與國際組織。

外交部今天晚間發布新聞稿回應此事表示，對於歐洲議會再度展現對我國的友誼與支持，外交部表達誠摯歡迎及感謝。

外交部並說，中華民國作為印太地區重要成員，將與區域國家密切合作，致力維護兩岸和平穩定，在區域安全上扮演更為積極及正面角色。台灣將持續深化與歐盟等理念相近夥伴的關係，也期盼國際社會持續給予台灣更多實質支持，共同維護印太地區的和平、穩定及繁榮。

另，會議舉辦城市史特拉斯堡11日發生致命槍擊案，歐洲議會大樓一度遭封鎖，不過為展現團結精神，歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）堅持讓這場全席會議繼續進行，並按原計畫辯論至午夜（格林威治時間晚上11時，台灣時間12日清晨7點）。

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