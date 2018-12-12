韓國瑜要求教局長會英文 全教產打臉：高雄缺的是師資

2018-12-12 19:35

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市長當選人韓國瑜籌組內閣，全國教育產業總工會認為，2年內沒提升國中生英文成績，教育局長需下台負責。

高雄市教育局長尚未公布，而韓國瑜日前表示要具備雙語教育能力，對此，全國教育產業總工會（全教產）秘書長劉亞平說，若要求局長會英文、還要牧師認可，乾脆找美國人最快，高雄國中生英文成績不理想，局長應有能力在2年內提升，做不到就要下台。

韓國瑜曾於雲林斗六創設維多利亞雙語學校，而韓妻李佳芬於選後至新加坡國際學校研討會，提出雙語教學經驗，格外關切語文教育政策。

劉亞平說，高雄缺乏英語師資，不缺會英文的局長，語言是工具，學生英文差又用來教理化，怎麼聽得懂，而國中生英語成績呈雙峰現象，高分、低分組差很多，應仿效外縣市以2班3群分組教學，讓程度相近學生適性學習。

先前曾爆出牧師要求慎選教育局長，對此，劉亞平呼籲韓市長，當家和在野不同，在野可以隨便喊爽的，當家的要柴米油鹽醬醋茶，若4年內拿不出戰績，只好換人做。

至於人選，劉亞平諷刺表示，若真得找不到，建議不要像前局長范巽綠頻繁出國，可以考慮跟陳菊借將。

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