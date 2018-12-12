被改名「中國台北圖書館」 台圖：已要求google map更正

2018-12-12 14:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣民眾發現，位於新北市中和區的國立台灣圖書館，在google map上竟然被惡意改名為「中國台北圖書館」，台圖館長鄭來長說，讀者和台圖員工發現後，已要求google map儘速更正。

國立台灣圖書館為何在google map被改名「中國台北圖書館」，台圖也不了解，鄭來長說，不知是不是駭客所為，還是有民眾假冒名義去函google map要求修改。

發現台圖被改名的編審蔡蕙頻，昨天發現時覺得很生氣，在臉書上呼籲親朋好友，一起在google map的「提出修改建議」上，督促google map改回「國立台灣圖書館」原名。

台圖為國際與國內研究台灣史和台灣學的重鎮，台圖在日治時代為台灣總督府圖書館，收藏有大批日治時期的文獻和文史資料，戰後均移交給台圖，館方每年均會舉辦相關的文史與主題展覽。

鄭來長說，台圖已於昨天去電google map要求更正，對方原本承諾會在24小時內改回，但今天上午仍未更正，再次去電google map，對方表示會開會檢討先前為何被改成「中國台北圖書館」的原因後，就會進行更正。

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國立台灣圖書館 google map被改「中國台北圖書館」

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