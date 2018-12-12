重罰2億？蘋果西打臭酸 黃國昌：別喝無良廠商飲料

2018-12-12 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕知名飲料蘋果西打傳出有臭酸、沉澱物變質的現象，時代力量立委黃國昌也要求衛福部徹查。對此新北市衛生局昨（11）日公布抽驗結果，發現竟檢出酵母菌，最重可處2億元罰鍰。黃國昌則質疑到底最後會罰多少，也呼籲消費者：「如果沒有特殊的排便需求，建議還是先不要喝這種無良廠商賣的飲料吧！」

黃國昌曾於上個月質詢衛福部長陳時中，出示資料指出大西洋飲料公司在7月就已接獲上百件民眾客訴，9月的檢驗報告就確認產品異常，聲稱「搬運過程中熱漲冷縮，造成空氣跑進去」，但11月全面下架時卻稱「生產線故障所致」，痛批廠商根本說謊擺爛，置消費者權益於不顧。「這已經不是有沒有企業良心的問題了，這是嚴重違法」。對此，連陳時中都看不下去：「這有點像是明知故犯的情況」。

黃國昌要求衛福部主動介入徹查，表示無法信任新北市政府衛生局，因為新北市衛生局早就接獲民眾檢舉，卻回覆檢舉人「9月抽檢結果尚符合規定」、「祝您身體健康」，直到新聞爆發才突然要求全面下架。黃國昌痛批新北市衛生局根本是在「睜眼說瞎話」

黃國昌更認為，大西洋飲料公司早知產品變質仍繼續販售，新北市政府竟只以廠商未依《食品安全衛生管理法》主動通報輕罰，罰3萬到300萬元，「難怪這些有問題的廠商都罰不怕」。然而，事實上其罔顧消費者權益之惡行重大，另已涉及違反《食品安全衛生管理法》第15條，不應輕罰了事。

過了近一個月，新北市衛生局昨（11）日公布抽驗結果，在製造日期為今年7月9日至9月27日的6件產品中，全數驗出黴菌與酵母菌，導致出現酸敗、沉澱等變質現象，將依違反食品安全衛生管理法第15條，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。此外，其中2件產品檢出生菌數超標，依規定將責令業者限期改善，若經複抽仍不合格，可開罰3萬到300萬元。

對此，黃國昌昨晚也於臉書發文表示，雖然新北市突然放話說最重可罰2億元，但對於最後到底會罰多少存疑，「還是依然輕輕放下？讓我們繼續看下去」、「如果沒有特殊的排便需求，建議還是先不要喝這種無良廠商賣的飲料吧。」

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