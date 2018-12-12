剛連任北市議員 國民黨陳炳甫宣布投入立委補選

2018-12-12 10:07

〔記者施曉光／台北報導〕台北市第二選區立委補選國民黨確定徵召甫連任台北市議員的陳炳甫，今天上午陳炳甫在組發會主委李哲華、台北市黨部主委黃呂錦茹陪同下召開記者會，由於陳炳甫先前才剛連任議員即轉戰立委，擔心社會觀感不好，李哲華特別強調，過去民進黨立委林佳龍、魏明谷當選台中市長、彰化縣長後的補選，民進黨就是提名才剛當選連任的議員參加補選，既然有前例可循，這個社會沒有民進黨可以，國民黨就不可以的道理。

陳炳甫則表示，特別感謝國民黨給他這個機會，並坦承自己才剛連任議員，就要轉戰立委，確實對他造成很大壓力，但後來經與黨內前輩討論後，如果國民黨沒人出來參選，大家並不樂見，尤其民進黨有6人表態參選，台北市長柯文哲還有4名人選，因此這場補選國民黨絕對不能缺席，但12月25日他還是會先宣誓就職台北市議員，然後帶職參選。

陳炳甫並強調，目前國民黨在立法院席次少數，很多議案國民黨黨團毫無招架之力，讓民進黨一黨獨大，胡作非為，因此雖然有支持者不捨他冒風險，但仍決定參選。

李哲華表示，今天台北市議會國民黨團就要針對正、副議長選舉進行假投票，未來陳炳甫就職後也會參與正、副議長選舉的投票，此事對黨來說非常重要，況且立委補選是在1月27日舉行，因此宣誓就職與立委補選兩者並不違悖。

李哲華還說，陳炳甫是黨內評估最具勝算的候選人，而且這次九合一選舉國民黨選得還不錯，外界希望國民黨能重用年輕人，進行世代交替，雖然陳炳甫原本有所顧忌，擔心外界對於才剛連任議員就參選立委，社會觀感不好，但事實上民進黨4年前在台中市、彰化縣立委補選，也是提名才剛當選連任的議員參選，有前例可循，「這個社會沒有民進黨可以，國民黨就不可以的道理」，今天上午的中央提名審核委員會就會通過徵召，提報下午中常會通過。

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