姚人多臉書道歉 柯P：他又不是主謀！

2018-12-12 08:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立委補選，「白綠合作」成話題，民進黨籍台北市副市長陳景峻日前在接受廣播專訪時，卻指市長柯文哲心中還有些怨，這一局恐合作不成，柯昨受訪對此則說「我是無奈比較多」。

總統蔡英文的前文膽、海基會副董事長兼秘書長姚人多今在臉書表示，他願意向柯文哲與陳佩琪致歉，並隔空向柯喊話，「台灣需要你，台灣的局勢很艱難，請你務必站在台灣人這邊。我已經離開團隊，請柯市長息怒。」

柯文哲今早雖未安排受訪行程，看到大批守候媒體，仍主動停下腳步。他聽聞姚人多道歉一事，先是回說「他也不是主謀阿！」

至於姚人多還向他喊話，希望柯站在台灣人這邊，柯則兩度不以為然表示：「把戲真多」，柯沒有正面回應是否指為了白綠合作把戲多，但沉吟幾秒後仍直言：「5年前看到這種文青體會覺得很感動，現在看到會覺得很噁心，實在是。」

媒體追問「姚人多指他和佩琪餘怒未消」、「息怒了嗎？」等問題，柯皆沒有回應，只邁開步伐加快離去。

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