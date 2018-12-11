吳萼洋臉書訓斥當市長「要慈悲」 柯文哲回應了

2018-12-11 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前台北市長柯文哲表示韓國瑜當選高雄市長，是「接了一個爛攤子」，對此以「蜂蜜檸檬」席捲全台的吳萼洋認為，柯文哲說話太過輕浮，訓斥柯文哲「要有慈悲心」。而柯文哲在今日受訪時則打趣回道，吳萼洋「眼睛業障重」。

柯文哲日前曾表示，高雄市負債3000多億元，韓國瑜接下高雄市儼然就是接下一個「大爛攤」，別高興得太早。對此吳蕚洋昨（10）日凌晨在臉書發文表示，柯文哲邁向總統之路的第一課就是「學會慈悲」，「不要看到驗票結果就得意忘形亂說話」。吳蕚洋質疑：「奇怪，別人選上就是爛攤子，要是今天別人選上台北市市長，你也會同樣取笑他接到一個爛攤子嗎？」並認為柯文哲同時也罵到了前高雄市長陳菊，要柯「當心花媽生氣起來告你。」

吳蕚洋提到，當初說要訓練柯文哲當總統，「身為一個成熟的男人不能說話不算話」，柯文哲既然當選了「台北第一公僕」，而身為一個台北市市民也是柯文哲的主人之一，自然要對僕人做出一些教育，以免他犯錯而不自知。吳蕚洋希望柯文哲「學會慈悲」，起心動念無論如何都要是善。「即使看到韓總接高雄市會很辛苦，也不可以說那種不好的話。」

今日被問到此事時，柯文哲則回應，要吳蕚洋再去唸唸蘇東坡跟佛印的故事，表示自己跟韓國瑜關係良好，更打趣說「怎麼會有人認為我跟韓國瑜不好，是他的眼睛有問題，業障重。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/