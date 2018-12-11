丁守中提選舉無效 費用擬請求國賠追究選務委員責任

2018-12-11 16:41

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長選舉驗票預計今天結束，丁守中今天下午至台北市選委會受訪表示，已在中午委託律師提出第7屆台北市長選舉無效訴訟，並強調舉證不困難，因為發現光是非法領票，就遠超過勝負差額，事證相當明確。

丁守中受訪時先重申今天中午發的聲明，強調中央選委會和台北市選委會所有委員明顯「應作為而不作為」，侵害候選人及選民權利，將慎重考慮向中選會及台北市選委會所有委員追究法律及賠償責任，並且要求他們對辦理選務費、驗票費負責賠償與公開道歉。

丁守中說，選務亂象暴露「公投綁大選」欠缺明確法律規範，導致「公投亂大選」情況，為避免選務機關操縱選務影響選情，立法院應明確修法給予規範，朝野立委應共同推動修法。

媒體詢問是否擔心舉證會有困難？丁守中說，不會有太大的困難，經過律師的討論，發現光是非法領票，遠超過勝負差額，事證相當明確。

至於提國賠要如何舉證是受害者？丁守中說：「大家很明顯可知道我受害，這場選舉差距小，且選務有重大缺失，我們的律師會在法律上明確主張。」

先前國民黨主席吳敦義曾提過會給予協助，丁守中說，黨中央有支援律師來驗票，這方面非常感謝，另外，提選舉無效尚未和黨中央溝通，但沒聽說黨中央有意見。

針對未來在財務是否還能負擔，丁守中說，就算把選舉補貼的經費賠進去，也要爭取選舉的公道，希望台灣中華民國的民主憲政，不會再出現選舉不公情形，這不是丁守中個人的輸贏，而是中華民國法治規範、民主的價值。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/