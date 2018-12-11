吳寶春自稱中國台灣麵包師 李茂生：精打細算的商人

2018-12-11 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名麵包師吳寶春昨晚發出聲明，強調自己是「中國台灣的麵包師」，且支持九二共識後，遭台灣網友批「背骨」，今（11）日凌晨台大法律系教授李茂生再補刀，「吳寶春是個喜歡精打細算商人」。

「其實吳寶春就只是個商人，而且是個很喜歡精打細算的商人。」李茂生在臉書發文表示，吳寶春說這些話，會損失一些顧客，但也會獲得一些客人，就他而言，只要獲利超過損失即可，許多前往對岸發展的教授也是。

他指出，「或許在對岸賺到的錢是不是可以大部分歸自己，將來後悔的時候，可不可以回來重現榮光，這些都有可能經過了精密的計算。但是只賺足夠花的錢，但活得自由自在一事，對吳寶春而言，根本不是考量的重點。因為對他而言，這一點價值都沒有」。

李茂生大酸，什麼我終身為麵包師，只想讓好吃的東西讓更多人享受得到，會相信這種屁話的人，切腹去好了。我吃麵包，但只吃用麵包機自己做的麵包，所以就讓他去吧，這種人在台灣實在太多了。

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