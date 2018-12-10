遭藍委辱罵、掀桌、拉椅子 促轉會代主委楊翠說話了

2018-12-10 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今（10日）排審促轉會預算，卻遭國民黨立委強力杯葛，認為促轉會代理主委楊翠列席報告違法，進而推倒會議桌舉牌抗議，杯葛讓會議無法進行，導致會議在13分鐘內草草結束，甚至有藍委拉走椅子害楊翠差點跌倒。對此，楊翠在臉書表示，這些事沒有嚇到她，直言這些都是台灣轉型正義的必走之路、必經的周折。

楊翠表示，由於有許多親友紛紛來訊關切、來電問候，或是不敢吵擾我，因此她在這裡向大家報個平安。她強調自己真的沒事，大家不必擔心，「辱罵、掀桌、拉椅，都沒有驚嚇到我。我內心也沒有太大波瀾，只是有點錯愕，『竟然在世界人權宣言70週年的今天經歷這些，有點超現實』」。

楊翠說，這就是台灣轉型正義的必走之路，這是必經的周折，沒有更少，也沒有更多。她只希望轉型正義工作能夠持續順利推動，這是她目前最主要的責任。「所以，請大家不必為我抱任何不平，但是，請繼續支持促轉會，給我們力量，做我們後盾。我和促轉會所有同仁，也都會堅持下去，不會退縮，不會畏怯，請大家放心。一起加油」。

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