這張照片太震撼！ 陸戰隊莒拳隊員「拳」力動人

黃國彥少校拍攝莒拳隊隊員拳頭的照片獲得國軍文藝獎優選。（圖擷取自海軍司令部臉書專頁）

2018-12-10 11:51

〔記者羅添斌／台北報導〕在海軍192艦隊擔任輔導長的黃國彥少校，今年以多張照片獲得國軍文藝金像獎的攝影類優選，其中1張照片更是震撼人心，畫面裡滿滿的都是陸戰隊莒拳隊隊員的拳頭，但卻個個都是指節腫脹成繭，傷痕累累。

海軍司令部在臉書專頁中，貼出對黃國彥的專訪影片，黃國彥也在影片中分享此次獲得優選作品的心得。

黃國彥說，他這次的作品主題是以感動為名，主要是取自在參加107年海軍敦睦遠航任務時所拍攝的畫面。

談到以陸戰隊莒拳隊員秀出拳頭的作品時，黃國彥說，莒拳隊員每年都會跟隨敦睦艦隊到友邦訪問，當天拍攝的時候，正好看到艦上有莒拳隊員在做伏地挺身，看到莒拳隊員手上流著一點血，他就問阿兵哥說還好吧，對方說沒關係，大家都一樣，黃國彥因此觀察了一下所有隊員的拳頭，並且請所有隊員一起將拳頭用力的秀出來，然後就拍下這張非常有張力的作品。

另一張令黃國彥感動的照片，是敦睦艦隊在離開友邦宏都拉斯時，拍攝到我國駐宏國大使邢瀛輝女士在碼頭上高舉雙手比讚，眼眶含淚歡送的畫面，黃國彥說，此次與大使相處約只有3天，但這張照片令他十分感動。

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