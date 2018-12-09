基隆級艦進化 軍方將投入近20億元升級電戰系統

海軍基隆級DDG-1801基隆艦。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-12-09 19:10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍對台威脅劇增，為此，國軍配合美方去年的軍售案，今年至民國112年編列19.9億餘元預算，將我國4艘基隆級驅逐艦AN/SLQ-32（V）3電戰系統，進一步升級為AN/SLQ-32（V）6型。軍方評估，該艦電戰系統升級後，將強化電子反制、機械反制能力，並有效迴避威脅來源，提升艦艇存活率，利於防衛作戰任務。

基隆級驅逐艦具備強大的偵蒐與接戰能力，其AN/SLQ-32（V）3電戰系統具預警、識別敵軍飛彈雷達波及干擾能力，但該艦已在我國服役十餘年，軍方欲提升趨於老舊的現役電戰系統。海軍稍早表示，美軍適逢AN/SLQ-32電戰裝備性能已提升至（V）6型，也建議我軍同步執行電戰裝備性能提升。

美國川普政府去年6月底宣佈售我AN/SLQ-32電戰系統提升案裝備後，海軍今年順勢執行6年期預算，總金額19億9587萬2000元，明年度執行金額約6619萬1000元。海軍表示，相關裝備性能，刻正洽詢美方，以利後續評估作業。

根據國防部明年度預算書內容顯示，基隆級驅逐艦電戰系統提升案內含4套AN/SLQ-32電戰系統提升套件、一套電戰資料庫編建裝備。而AN/SLQ-32電戰系統提升後，將強化其電子反制及機械反制能力，有效迴避威脅來源，提升艦艇存活率，利於防衛作戰任務。

據了解，為兼顧台海防衛需求，基隆級驅逐艦將依既定進廠維修期程，進行電戰系統提升作業，將使該型艦戰力提升一個檔次。

基隆級驅逐艦原為美國艦艇「紀德級」驅逐艦，以美軍史普魯恩斯級驅逐艦構型為基礎，一共建造4艘，原為伊朗在1970年代左右訂製的艦艇，卻因伊朗政局變化而取消，並自1981年至1998於美國海軍服役。

這4艘水面艦在美國海軍退役後，美方在2001年同意售給我國，並於2005年在我國海軍服役至今，該艦採用美規標準飛彈、魚叉飛彈，和康定級、成功級巡防艦「混搭」國產飛彈配置不同。

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