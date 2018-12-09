銜命當兩岸信使！？縣市長當選人賴峰偉11日赴北京

內政部常務次長林慈玲抵澎，頒發昔日長官賴峰偉縣長當選證書。（記者劉禹慶攝）

2018-12-09 13:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長當選人賴峰偉，今日由內政部常務次長林慈玲頒發當選證書，由於賴即將在11日前往中國北京，洽談兩岸直航、海洋廢棄物及中國漁船越界問題，成為選後首位赴中的縣市長當選人，也認了陸委會請其擔任信使。

本月5日大陸委員會在國立澎湖科技大學國際會議廳，舉行鄉親座談會，賴峰偉公開宣布十一日將前往中國北京，翌日陸委會副主委邱垂正、海基會副秘書長管安露等人前往賴峰偉服務處回訪，當面向賴口頭請求協助，希望與中國盡速恢復兩會溝通管道，賴欣然允諾。

賴峰偉表示，陸委會副主委邱垂正等人剛好在澎湖開會，是在非正式場合口頭請託，由於中央與地方政府是合作關係，因此樂意接受這樣的「舉口之勞」，傳達陸委會希望盡速重啟兩會對談機制，讓兩岸關係能破冰，同時陸委會也表達全力協助其登「陸」相關程序，對此也樂觀其成，但提醒小心中國可能的政治操作及統戰行為。

另外，賴峰偉也直接表明登「陸」的目的，就是希望達成兩岸直航、海洋廢棄物及中國漁船越界的共識，未來能建立定時定點「觀光直航」模式，同時遵守「澎進澎出、3天2夜、雨露均霑」原則；而澎湖海洋廢棄物百分之70來自中國，同時中國漁船越界捕撈，嚴重危害海洋資源，都希望透過此次登「陸」洽談，達成雙方共識，中國能釋出自制的善意。

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