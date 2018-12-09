柯韓連線？雙城論壇20日登場 柯P：會邀韓國瑜參加

台北市長柯文哲今一早天沒亮就出席台北馬拉松活動，在微雨中和民眾一起做暖身操。（記者沈佩瑤攝）

2018-12-09 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北、上海雙城論壇將於20日登場，上海市台辦主任李文輝與多名官員將在今（9）日抵台處理前置事宜。而台北市長柯文哲表示，此次雙城論壇延續過去的基礎：「柯文哲還是柯文哲，台北還是台北，雙城論壇就是雙城論壇」。另外，柯文哲也表示會邀請高雄市長當選人韓國瑜參加。

綜合媒體報導，上海市台辦官員9日至11日將於台處理前置事宜，而柯文哲今早出席台北馬拉松，活動後受訪表示，明日會和李文輝在台北市政府見面。柯文哲也強調，由於九合一大選剛結束，台灣政治版圖大變動，「不要做什麼奇奇怪怪的事」，先讓大家有信任與善意的交流，這個先建立比較重要。

現場媒體也提問，是否將會邀請高雄市長當選人韓國瑜參加。對此柯文哲表示，可以問問看，看他有沒有空，承諾會邀請韓國瑜。但也說現在大家都在準備人事，應該很忙。

而對於曾經引起廣大爭議的「兩岸一家親」，今年是否將再提？柯文哲認為「標籤政治」是台灣一大問題，台灣常被「九二共識」、「兩岸一家親」這種標籤給限制，「我倒覺得重點不在標籤，重點在內容」，如果內容空洞或沒有善意跟信任，標籤也沒有用。

至於這次論壇是否有「通關密語」，柯文哲依然重申「五個互相」的兩岸論述，稱通關密語就是互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

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