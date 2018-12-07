柯P怪陳佩琪不在家害他上班遲到 網笑：要沒早餐吃了

2018-12-07 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲每日早上7點30分準時上班，今（7）日早上上班時，卻被媒體發現遲到了5分鐘才抵達市府。柯文哲笑稱「因為陳佩琪沒回家，沒有準備早餐」才會害他遲到，此言一出，網友也紛紛表示「慘了，又要沒早餐吃了」。

柯文哲自上任以來，將自己上班時間提早到早上7點30分，4年以來只有拜訪慈濟，與證嚴法師吃早餐；以及一次因和陳佩琪聊天，錯過公車而遲到，遲到紀錄屈指可數。

今天全天沒有公開行程的柯文哲上午約7時35分，搭車抵達台北市政府，一下車就嚷著已遲到5分鐘，不給媒體問問題，接著又笑稱，遲到是因為陳佩琪昨天沒有在家，她去刷國民旅遊卡、去泡溫泉，不在家，沒有人準備早餐，將遲到原因推給太太陳佩琪。

對此網友紛紛笑稱「回家跪算盤」、「怪老婆，找死」「早餐不會自己做逆」、「抓到了 都是they的錯」、「遲到怪老婆沒準備早餐，等死吧」、「接下來一個月都沒有早餐了」、「佩琪回來一定發FB嘴爆你XDDDDD」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/