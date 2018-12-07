挺誰當議長？ 時力北市議員當選人要求承諾3訴求

2018-12-07 12:30

〔記者周彥妤／台北報導〕時代力量台北市議員當選人林穎孟、林亮君及黃郁芬今舉行記者會，宣布由林穎孟出任議會黨團總召，同時提出「議長中立」、「議會透明」及「議會健康」3訴求，表示目前尚無支持特定的正副議長人選，但若各黨派有意爭取的人選，能承諾改革議會的3大訴求，時力黨團就會表態支持。

林穎孟說，出任總召責任重大，未來4年時代力量黨團，將會秉持時代力量就事論事、理性問政精神及競選政見承諾，擔負監督職責，不負選民託付。

至於台北市議會議長人選，林穎孟表示，時代力量核心價值是政治革新，「議會改革」便是首要之務，這是時代台北競選時的共同政見，因此各黨派有意爭取正副議長的人，若能具體承諾「議長中立」、「議會透明」及「議會健康」3大改革訴求，黨團就會支持。

林穎孟表示，「議長中立」是基本要求，正副議長應承諾退出政黨運作，保持議事超然運作。黃郁芬說，「議會透明」是議會改革重要一環，過去台北市議會委員會不只沒有直播，預算審查更沒有做逐字記錄，因此議長人選應能推動委員會全程線上直播、全面製作速記錄。

林亮君提到，「議會健康」是每個市民在乎的議題，台北市議會應比照功能較健全的立法院，強化市議會法規研究室、設置市議會預算研究室，有助議會問政品質提升。

林穎孟表示，黨團支持的唯一標準即議長人選是否推動這些改革，歡迎各黨派交流討論，讓新一屆的台北市議會有嶄新的氣象，符合人民的期待。

由於時代力量昨天下午發布的採訪通知，提及將於今天上午召開記者會，除了公布黨團總召人選，並說明台北市議會正副議長人選將會支持的人選，因此有媒體在會後詢問是否已有支持的特定對象，林穎孟說，今天才剛召開記者會，提出3訴求，因此仍需待各黨派有意角逐的正副議長人選，對此提出回應，時力才會進一步說明。

談到目前有無人選前來接觸，以及柯市長對此事的態度，林穎孟說，尚無進一步內容，仍舊希望透過實際上的政策訴求，表達她們的理念，「相信目前非常多的議長，也不確定他們的動向，相信只要大家願意回應市民期待，相信就是很多議長可以承諾的事情。」

若國民黨正副議長人選也承諾時力提出的3個訴求，是否也不排除跟他們合作？林穎孟表示，她們才剛剛提出記者會內容，現在還沒辦法回答假設性問題，之後不管任何黨派，若能回應相關承諾，她們會再進一步回應。

談到目前是否有有意角逐正副議長的人選前來接觸嗎？林穎孟說，目前只有秦慧珠有「友善的接觸」，但林也說，秦的接觸不是來找她們，畢竟她們也不希望涉入傳統政治利益交換；林說，秦是以恭賀選上議員的方式前來接觸，但並無接收到角逐正副議長訴求的訊息。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/