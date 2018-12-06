「挺美」大將表態 蔡明忠：彰化縣立委補選遵循黨的機制

2018-12-06 16:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨「挺美」大將的鹿港醫師蔡明忠，從立委王惠美當選彰化縣長之後，一再被各界點名，不外乎是入主縣府，或是參選立委補選；蔡明忠今天正式表態，不會進入縣府團隊，立委補選將會遵循黨的機制。

蔡明忠是鹿港豐安診所的院長，曾任中華民國醫師公會全國聯合會秘書長，也是王惠美這次競選總部副主任委員及醫療顧問團團長。

對於各界點名，蔡明忠從來沒有明確回應，今天先在個人臉書與粉專正式貼文強調，落腳鹿港這23年來，他只做一件事，那就是「對這個地方好的事！」，同時更新粉專封面照片，放上「親民、專業、願奉獻」的文字。

蔡明忠接受記者電話訪問時表示，他不會入主縣府團隊，但如果王惠美有相關諮詢，他會給予建議，只要團隊有需要，在不支薪之下，他都會全力去幫忙。

至於立委補選部分，蔡明忠說，一切按照黨的機制走，不排斥任何可能。

蔡明忠在貼文中提到，他作為醫生，除了在鄉親身旁照顧大家的健康外，能不能做得更多？他曾擔任醫師公會全國聯合會秘書長，陪著全國的醫師們一起為民眾的健康努力；現在他換該站出來，為他所愛的這個地方回饋、貢獻。

這段期間他擔任王惠美競選團隊的副主任委員，數月中跑遍了彰化縣內26個鄉鎮市，在許多活動中感受到鄉親朋友們對彰化地方發展殷殷的期待，以及眼神中對生活的熱情，更加深了我要為民眾服務的心。

蔡明忠曾參選鹿港鎮長失利，當時的對手就是現任鹿港鎮長黃振彥，黃振彥2任屆滿，也有意爭取民進黨立委補選提名。

而藍營被點名的還有和美鎮長阮厚爵，由於阮厚爵才剛連任成功，阮厚爵今天強調，以鎮務為主軸，暫時沒有規劃，但如果國民黨有需要他，他就會披上戰袍，一切尊重黨的規劃。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/