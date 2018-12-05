不滿棄選議長 縣議員吳亮慶率群眾蛋洗民進黨屏東黨部

不滿棄選議長，民進黨屏東縣議員吳亮慶帶群發動黨員包圍縣黨部。（記者李立法攝）

2018-12-05 11:28

〔記者李立法／屏東報導〕民進黨新當選的15位屏東縣議員，日前經由正式黨團會議，決議只推副議長人選，禮讓議長，以此尋求其他政黨的合作，結果引起有意角逐議長的同黨籍縣議員吳亮慶不滿，認為有失黨格，上午發動群眾到屏東縣黨部抗議，要求黨部主委許展維下台，吳亮慶等人一度朝黨部大門丟擲雞蛋，警方見狀隨即勸阻制止，所幸未釀成衝突。

屏東縣議會共55席，選舉結果無黨籍22席、國民黨17席、民進黨15席、台聯1席。

連任議員成功的民進黨屏東縣黨部主委許展維，11月26日晚以縣議會黨團幹事長身分，召集包括吳亮慶在內的其他14名新當選議員開會討論正、副議長選舉案，第1案為推出正、副議長與其他政黨勢力競爭，結果只獲在場3人同意，第2案只推副議長，獲得9票同意，3票反對，故決議不推議長人選，並由李世斌角逐副議長。當天吳亮慶表態要爭取議長，但表決失利。

吳亮慶認為，民進黨在屏東長期執政，沒有理由放棄議長，只想取得副議長，竟然未戰先投降，有失黨格，無法向民進黨支持者交代，他懷疑有不為人知的利益交換，幕後有黑手在運作。

民進黨屏東縣黨部表示，民進黨屏東縣議會準黨團，經會議共同推舉李世斌議員參選副議長，黨部並未介入會議，縣黨部尊重黨團自主，亦無權干涉黨團決議，黨部尊重個別議員表達意見權益，若有積極建議事項，將提請縣執委會共同討論，並呼籲所有黨員此時應團結一致，爭取人民信任。

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