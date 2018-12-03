丁守中今驗票 柯文哲：放心好了

台北市長柯文哲上午回應國民黨台北市長候選人丁守中聲請驗票一事。（記者黃建豪攝）

2018-12-03 08:00

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲在11月25日凌晨以3254票，險勝國民黨台北市長候選人丁守中後，丁守中聲請查封票匭及重新計票，預定今天上午9時，將由台北地方法院啟動驗票程序。對此，柯文哲上午表示，放心好了。

柯文哲今天並未安排公開受訪，因此上午7時許，柯抵達市府上班前，就有媒體在台北市政府守候，面對丁守中聲請重新驗票的結果是否感到擔心？柯文哲強調， 這一次我們這邊沒有派監票員，只有對手有派，所以放心好了。

對於媒體再追問，柯擬派出台北市政府觀傳局長陳思宇，與民進黨爭搶立委補選名額、何時與總統蔡英文會談合作等問題，柯文哲並未回應。

直到柯文哲要搭電梯離去前，有媒體問及監察院公佈最新的公務人員財產申報資料，柯文哲名下的4檔基金，有2檔為中國概念基金一事。柯文哲才又開口回應，錢的事情他真的不知道，要問柯文哲夫人陳佩琪。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/